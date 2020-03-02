2020/03/02 | 00:40 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر امنية: استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد باربعة صواريخ كاتيوشا بعد دقائق من اعتذار علاوي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجاران يهزان المنطقة الخضراء وسط بغداد.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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