انفجاران يهزان المنطقة الخضراء وسط ⁧ بغداد⁩.

2020/03/02 | 00:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر امنية: استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد باربعة صواريخ كاتيوشا بعد دقائق من اعتذار علاوي

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