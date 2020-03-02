برهم صالح يدعو الكتل السياسية لاختيار مرشح بديل لتشكيل الحكومة

2020/03/02 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل السياسية إلى الاتفاق على ترشيح بديل للمكلف محمد علاوي الذي أعلن انسحابه مساء اليوم.وقال بيان عن مكتب رئيس الجمهورية” بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ […]

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