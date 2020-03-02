بعد اعتذار علاوي لتشكيل الحكومة.. رئيس الجمهورية يبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوما

2020/03/02 | 00:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، عن البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوما، وذلك بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تكليفه لتشكيل الحكومة.

وقال المكتب في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ السيد رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

واضاف "فيما وجه رئيس الجمهورية الشكر لمحمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق".

وشدد السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، على ان "التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي".

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