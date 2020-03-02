الأمن الوطني يفكك اكبر خلية لبيع وتزوير العقارات في النجف

2020/03/02 | 00:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن تفكيك اكبر خلية لبيع وتزوير العقارات في المحافظة، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين فيها تجاوز ال20 متهما.

وذكر المصدر لـ" الغد برس"، أن "فريقا مختصا تابع للأمن الوطني في النجف الاشرف فكك اكبر خلية تعمل على بيع وتزوير عقارات الغير في مناطق مختلفة بالمحافظة"، لافتا إلى أن " أعداد المعتقلين وصل حتى 23 متهما، والعملية ماتزال مستمرة في اعتقال المطلوبين".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن" المعتقلين تكمنوا خلال السنوات من تزوير العديد من عقارات المواطنين، فضلا عن بيعها بمليارات الدنانير ".

وأضاف، أن" احد المعتقلين عثر بحوزته على وملفات متعددة "، مبينا أنه" اعترف على 11 شخصا يعملون معه ".

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