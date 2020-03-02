دوي انفجارين قرب المنطقة الخضراء

2020/03/02 | 00:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمع دوي انفجارين، بعد منتصف الليل قرب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.وابلغ شهود عيان شفق نيوز، سماع صوت انفجارين قرب المنطقة الخضراء سبقه صوت انطلاق صاورخين من الجانب الشرقي للعاصمة.وابلغ شاهد في المنطقة الخضراء شفق نيوز، سماع صوت صافرات الانذار داخل المنطقة عقب الانفجارين.ولم تعلق السلطات في بغداد بعد على الانفجار، الذي يقع بعد دقائق قليلة من اعلان محمد علاوي الانسحاب من تكليفه بتتشكيل الحكومة

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