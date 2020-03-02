الصدر معلقاً على اعتذار علاوي: الى متى يبقى العراق اسير ثلة فاسدة

2020/03/02 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، بعد تقديم الاخير اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "حب العراق اوحى لك بالانسحاب فجزيت عن العراق خيراً".

واضاف: "الى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن، يتلاعبون بمصادر الشعب، والى متى يبقى العراق اسير ثلة فاسدة، والى متى يبقى بيد قلة تتلاعب بمصيره، ظالين حب الوطن وهم عبيد الشهوات".

وتابع: "أنني براء من الفاسدين الى يوم الدين، وانني براء ممن عصو الله تعالى، وصاروا اسارى شهواتهم وملذاتهم".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توف

بغداد اليوم ـ بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الاثنين (2 اذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في ح

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الأحد (1 آذار 2020) على انباء اشارت الى "تفاوض" حزبه مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشكل منفرد.

وقال جباري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الو

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