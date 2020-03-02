2020/03/02 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط صواريخ على السفارة الامريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بسقوط صواريخ على السفارة الامريكية في العاصمة.
وقال المصدر ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط صواريخ على السفارة الامريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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