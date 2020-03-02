سقوط صواريخ على السفارة الامريكية في بغداد

2020/03/02 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بسقوط صواريخ على السفارة الامريكية في العاصمة.

وقال المصدر ل...





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