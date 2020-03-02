منحة دولية للتحقيق في جرائم {داعش}

2020/03/02 | 01:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تسلمتْ مؤسسةُ الشهداء منحةَ المقابر الجماعية الخاصةَ بالفريقِ الدولي المعني بالتحقيق بجرائم "داعش" الارهابية في البلاد، كاشفة عن نجاحها في التنقيب عن 17 مقبرة جماعية من مجموع 73 في مدينة سنجار بمحافظة نينوى.

وافاد مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" بان فريق التحقيق الدولي (Unitad) الذي تشكل تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2379 لسنة 2017 بهدف مساعدة الحكومة والجهات المختصة المختصة بالتحقيق في جرائم عصابات "داعش" الارهابية، سلم مؤخرا دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء، المنحة التكميلية الخاصة بعمل الشعبة القانونية المتمثلة بصناديق حفظ الادلة واقفالها ليتم استخدامها في الاعمال المقبلة لعملية فتح المقابر الجماعية.

ونبه الى أن هذه المواد تمكن الفريق الوطني من حفظ الادلة وتوثيقها ضمن صناديق محكمة ومعدة لهذا الغرض تمهيدا لاحالتها الى المحاكم المختصة، مشيرا الى ان المؤسسة تولي ملف المقابر الجماعية اهمية خاصة.

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