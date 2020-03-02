الصدر يعلق على اعتذار علاوي من مهمة تشكيل الحكومة المؤقتة

2020/03/02 | 01:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف

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