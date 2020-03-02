مصدر امني لـ

2020/03/02 | 01:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر امني بسقوط صاروخين كاتيوشا في المنطقة الخضراء.واضاف لمراسل "كلكامش برس " ان "مصدر الصواريخ اطلقت من زيونه محله 716 تحديدا قرب العمارات السكنية".واوضح ان " سيارات الاسعاف هرعت الى المنطقة الخضراء".

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