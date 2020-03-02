ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهدفين ويستعيد صدارة الدوري

2020/03/02 | 01:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليغا.وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقائق 71 و92.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

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