ريال مدريد يحقق الإنتصار على برشلونة بهدفين مقابل لاشيء

2020/03/02 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.سجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقيقتين 71 و92.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.أول […]

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