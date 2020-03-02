الاعلام الامني: سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء انطلقا من منطقتين

2020/03/02 | 01:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت خلية الاعلام الامني، ان صاروخي كاتيوشا سقطا بعد منتصب الليل على المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر، وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة".

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