أطعمة لا تأكلها قبل النوم إذا كنت فوق الأربعين

2020/03/02 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية ‫الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ ‫سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع ‫سنوات، بحسب ما يقول الخبراء ونشرته (الجزيرة).في هذا الإطار، نشرت مجلة فرويندين الألمانية تقريراً حذّرت بموجبه من تناول بعض الأطعمة قبل ‫النوم، […]

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