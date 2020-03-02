الاعلام الامني: العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على كدس للعتاد في ديالى

2020/03/02 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، امس الاحد، العثور على وكر للارهابيين يحتوي على كدس للعتاد في ديالى.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قوة من لواء المشاة التاسع عشر ضمن الفرقة الخامسة في قيادة عمليات ديالى، تشرع بواجب تفتيش جنوب قضاء بهرز ، وقد عثرت على وكر يحتوي عبوتين C4 مسطرتي تفجير ومقذوفين […]

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