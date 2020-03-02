العـدد الرابــــع والتـســـعـون بعد المــائة من مجلة فيلي (2)

2020/03/02 | 01:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين، صدر العدد ( 194) لشهر شباط / فــبرايــر 2020 من مجلة فيلي

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faily Magazine , Issue No.



194, Feb.



2020

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