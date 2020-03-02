2020/03/02 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر".

وأضافت، أنه "وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بسقوط صواريخ على السفارة الامريكية في العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صواريخ انطلقت من منطقة البلديات، سقطت على السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات جنوب بهرز.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من لواء المشاة التاسع عشر ضمن الفرقة الخامسة في قيادة عمليات ديالى، تشرع بواجب تفتيش جنوب قضاء بهرز، وقد

بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قيادة العمليات العراقية المشتركة ، الاحد 1 اذار 2020، حقيقة تعرض قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقصف في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقالت القيادة في بيان انه " تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلام الأمني: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).