الريال يعود لمملكة الليغا ويقهر برشلونة في الكلاسيكو

2020/03/02 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

عاد ريال مدريد الى صدارة قائمة الليغا اليوم الاثنين، (2 شباط 2020) بالفوز على برشلونة 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بداية الكلاسيكو شهدت الحذر وغلق المنافذ والضغط على حامل الكرة مع افضلية للريال خاصة من جهة فينسيوس الذي تميز في السرعة والكرات العرضية داخل جزاء برشلونة لكن تهديده لمرمى شتيجن لم تكن بفعالية عالية وكانت تحركات خط هجوم الريال سيئة، وزادت ركنيات الريال نتيجة للضغط المتواصل، فيما تعطلت القوة الهجومية الضاربة لميسي وجريزمان من جانب برشلونة في النصف الاول من زمن هذا الشوط ، وعاد الاثنان الى الوسط لبناء الهجمات الغائبة، ومع مرور الوقت زادت سرعة اللقاء وتقاسم الفريقان في تبادل الفرص والوصول الى المرمى، مع عودة برشلونة للنشاط الهجومي وكانت فرصه اكثر فعالية، وكانت اخطر الفرص لبرشلونة في الدقيقة ٣٧ سددها ميسي قوية وتصدى لها كورتوا بردة فعل قوية، وانقذ كورتوا فرص اخرى خاصة في الدقائق الاخيرة من زمن الشوط الاول الذي انتهى سلبيا بالنتيجة.

إيسكو بدأ الشوط الثاني بتسديدة ريالية قوية في الدقيقة 56 انقذها شتيجن الى ركنية باعجوبة، وعاد نفس اللاعب بالدقيقة ٦٠ ورأسية كانت في طريقها الى الشباك انقذها هذه المرة بيكيه، واخرى لكريم بنزيما بعد دقيقتين تصدى لها شتيجن، واستمرت انتفاضة الريال ولم تتوقف وكان ايسكو وفينسيوس وبنزيما باعلى درجات العطاء والضغط المتواصل، وتصاعدت الاثارة مع استمرار غياب متعة الاهداف، حتى الدقيقة ٧١ وهدف التقدم للريال،كرة ارسلها كروس وسددها فينسيوس فأصطدمت بقدم بيكيه وتغير اتجاهها الى الشباك، وكادت انفرادة ميسي بالدقيقة 72 ان تدرك التعادل لولا شطارة مارسيلو الذي التقط الكرة في انفاسها الاخيرة، واضاع البديل بريثويت على برشلونة التعادل عندما أهدر فرصة فعالة بالدقيقة ٧٥، واستمرت افضلية الريال ومع دخول البديل ماريانو دياز وبعد 30 ثانية من اشتراكه ضاعف النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 92 وانتهاء اللقاء بهدفي الريال دون رد برشلوني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال الى النقطة 56 وصدارة الليغا، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 55 والوصافة.

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