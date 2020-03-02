رئيس الجمهورية يقبل اعتذار علاوي عن التكليف.. ويعلن إيجاد بديل خلال 15 يومًا

2020/03/02 | 01:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، شكره لرئيس الوزراء المعتذر عن تكليفه محمد علاوي، فيما أكد سعيه لايجاد بديل خلال الـ15 يوما القادمة.وقال صالح في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ما نصه: بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته […]

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