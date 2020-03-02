المالية النيابية: نرفض الغاء العلاوات والترفيعات للموظفين

2020/03/02 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين القدو، امس الاحد، رفض لجنته الغاء العلاوات والترفيعات ومخصصات غلاء المعيشة للموظفين في موازنة عام 2020.وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “هناك كتابا تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا نعرف مدى مصداقيته وموثوقيته يفيد بإلغاء العلاوات ومخصصات الخطورة وغلاء […]

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