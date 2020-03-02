توصيات روسية في يوم المناعة العالمي

2020/03/02 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك “روس بوتريب نادزور”، جملة من التوصيات للمواطنين، بمناسبة حلول يوم المناعة العالمي.وأشارت الهيئة، إلى أن النعاس والأرق ونزلات البرد المتكررة، والصداع وآلام العضلات والمفاصل، والطفح الجلدي، تشهد على انخفاض المناعة لدى المرء.وغالبا ما تحدث هذه المشكلات، بسبب الإجهاد المطول وسوء التغذية والعادات السيئة، والاستخدام غير المنضبط […]

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