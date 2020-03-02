2020/03/02 | 01:31 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه سيتم التشاور لاختيار بديل لعلاوي خلال 15 يوما وفق الأطر القانونية والدستورية....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: بديل علاوى يجب أن يحظى بالقبول الشعبي والنيابي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: بديل علاوى يجب أن يحظى بالقبول الشعبي والنيابي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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