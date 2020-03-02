2020/03/02 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح رؤية في الإنقلاب الديمقراطي:مظهر محمد صالح لا يمكن للإنقلاب الديمقراطي -كما اسميه مجازاً- في تشكيل سلطته التنفيذية الواعدة لإدارة مقدرات الشعب، ان يستمد قوته ودمويته العادلة من شرعية تعاني المحاصصة، باستثناء ثلة برلمانية عالية النظافة والوطنية.إنها تغذية إرتجاعية سياسية عقيمةpolitical sterilized feedback، لا تولد سوى كائن هجيني يصعب فهمه، لاسيما في تسيير موديل اقتصادي سياسي عصي ع......

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