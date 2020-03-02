بتواجد رونالدو.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويتصدر الليغا

2020/03/02 | 01:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، مساءك السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقائق 71 و92.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

أول تهديد في المباراة، جاء من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 6، حيث وصلت له الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة أعلى مرمى تير شتيجن.

وجاء أول رد من برشلونة في الدقيقة 21، حيث تلقى أنطوان جريزمان كرة عرضية أرضية من زميله جوردي ألبا في منطقة جزاء الريال، لكنه سددها بقوة زائدة لتعلو مرمى تيبو كورتوا.

وواصل ريال مدريد محاولات التسديد من خارج المنطقة، وهذه المرة عبر توني كروس في الدقيقة 28، والذي تلقى تمريرة من بنزيما وسدد أعلى مرمى تير شتيجن.

وتصدى كورتوا لتسديدة ضعيفة من ميسي في الدقيقة 30، والذي توغل في منطقة الجزاء، واستغل تمريرة زميله جريزمان، لكن الحارس البلجيكي أمسك بالكرة بسهولة.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد من البرازيلي آرثر ميلو في الدقيقة 34، حيث تصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

وأرسل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، تسديدة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس تير شتيجن بسهولة في الدقيقة 37.

وكاد ميسي أن يُسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 38، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، لولا تألق الحارس تيبو كورتوا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين القطبين.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول إيسكو تهديد مرمى الكتالونيين، بتسديد صاروخية على حدود منطقة الجزاء، تألق الحارس الألماني تير شتيجن في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 55.

وتألق بيكيه في إنقاذ برشلونة من الهدف الأول، حيث سدد إيسكو كرة رأسية في الدقيقة 60، نجح بيكيه في تشتيتها من على خط المرمى.

وأهدر بنزيما فرصة خطرة للتسجيل، حيث تلقى عرضية من زميله ألبا، وسدد على الطائر، لكن مرت التسديدة بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيجن في الدقيقة 63.

وقرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، الدفع بمارتن برايثوايت بدلا من أرتورو فيدال.

ومن أول كرة حصل عليها البديل، انطلق وسدد كرة قوية لولا سيرجيو راموس، لوقع الدانماركي على أول أهدافه بقميص البلوجرانا في الدقيقة 70.

ونجح فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 71، حيث انطلق على الطرف الأيسر وسدد كرة اصطدمت ببكيه وسكنت شباك تير شتيجن.

وواصل سيتين تغييراته، بإشراك إيفان راكيتيتش وأنس وفاتي بدلا من آرثر ميلو وجريزمان.

وحاول بيكيه تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، حيث حصل برشلونة على ركلة حرة غير مباشرة، وصلت الكرة في المنطقة إلى بيكيه الذي سدد بالرأس أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 82.

ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بأولى أوراقه بإشراك لوكا مودريتش على حساب إيسكو، ثم لوكاس فاسكيز بدلا من فالفيردي، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من بنزيما.

ونجح البديل ماريانو دياز في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد ثواني من مشاركته في الدقيقة 92، حيث انطلق على الطرف الأيمن، وتوغل في منطقة الجزاء وسدد مباشرة في شباك تير شتيجن، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنجي.

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