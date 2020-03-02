الصدر بعد رسالة اعتذار علاوي: حب العراق اوحى لك بالانسحاب

2020/03/02 | 01:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان حب العراق اوحى لمحمد توفيق علاوي بالانسحاب من تكليفه لتشكيل الحكومة.

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