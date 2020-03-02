العراق: محمد علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة

2020/03/02 | 01:44 - المصدر: فرانس 24

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ساعات بعد إرجاء مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي، أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف مساء الأحد اعتذاره للرئيس برهم صالح عن تشكيل الحكومة.



وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الخبر، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي.

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