2020/03/02 | 01:48 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية ببغداد

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