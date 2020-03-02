خطوات بسيطة تعينك على مقاومة الغضب

2020/03/02 | 02:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد إخصائيون نفسيون أنه يمكن السيطرة على الغضب باتباع خطوات معينة، وتخطي أعراضها التي تتمثل في زيادة دقات القلب والتنفس بسرعة.ووفقا لما نشره موقع “مايو كلينيك”، ينصح فور الشعور ببدء أعراض الغضب، العد حتى الرقم 10 والتنفس ببطء.وتساعد ممارسة التدريبات الرياضية كالجري والمشي والسباحة، بالإضافة إلى اليوغا والتأمل، في السطيرة على […]

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