“علاوي” يعتذر عن تشكيل الحكومة و “صالح” يبدأ بمشاورات اختيار البديل

2020/03/02 | 02:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت انسحب رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي من تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، بعد فشل انعقاد جلسة #البرلمان_العراقي لعدّة مرات، من أجل منح كابينته الوزارية الثقة.وقال علاوي في بيان،

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