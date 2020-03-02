سقوط صواريخ كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء في بغداد

2020/03/02 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر أمنية، الاثنين، بتعرض المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد إلى قصف بالصواريخ.

وذكرت المصادر أن المنطقة تم استهدافها بصاروخي كاتيوشا لكنها "لم تسفر عن وقوع ضحايا".

وتمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء في منقطة "زيونة"، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وتضم المنطقة الخضراء مباني حكومية وسفارات أجنبية من بينها السفارة الأميركية التي تم استهدافها عدة مرات، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في يناير الماضي.





ومنذ نهاية أكتوبر أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.



وعلى الرغم من عدم تبني أي جهة المسؤولية عن الهجمات، تحمّل واشنطن فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران المسؤولية عنها.

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