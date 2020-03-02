ريال مدريد ينتصر في كلاسيكو الأرض

2020/03/02 | 02:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على غريمة التقليدي نادي برشلونة في كلاسيكو كرة القدم العالمية، جاءت أهداف مدريد عن طريق اللاعب فينيسيوس في الدقيقة 71 وبعدها عزز البديل ماريانو دياز النتيجة بهدف ثاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهم في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد

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