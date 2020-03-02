صحة الانبار: المحافظة لم تسجل أي إصابة بكورونا

2020/03/02 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، عدم تسجيلها أي إصابة بفايروس كورونا، مؤكدة استمرارها بإجراءات الوقاية من الفايروس.

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