الصحة العالمية: عدد المصابين بـكورونا خارج الصين تخطى الـ7 آلاف

2020/03/02 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت منظمة الصحة العالمية خلال الـ24 ساعة الماضية إصابة 1160 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 7169 حالة.

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