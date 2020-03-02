سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء في بغداد

2020/03/02 | 02:39 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخان ليل الأحد الإثنين في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد قرب السفارة الأميركية في الاعتداء الـ 20 الذي يستهدف المصالح الأميركية في العراق في غضون أربعة أشهر.وذكرت مصادر أمنية لـ "رويترز" أن صاروخي كاتيوشا سقطا في الساعات الأولى من صباح الاثنين داخل المنطقة الخضراء التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية، لكنهما لم يسفرا عن سقوط مصابين.

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ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.



وعلى الرغم من عدم تبني أي منها تحمّل واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران مسؤولية هذه الهجمات.

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