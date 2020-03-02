2020/03/02 | 02:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) افاد مصدر امني بتعرض المنطقة الخضراء الى قصف بالصواريخ.وقال المصدر لل( المستقلة ) ان “صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل على المنطقة الخضراء وسط بغداد”، مبينا ان “ذلك لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية”.واضاف المصدر ان “الصواريخ انطلقت من احدى المناطق شرقي بغداد”.( النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنطقة الخضراء تتعرض للقصف بصواريخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنطقة الخضراء تتعرض للقصف بصواريخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).