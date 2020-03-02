القوات الامنية تعثر على منصة انطلقت منها صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء +صور

2020/03/02 | 03:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….تمكنت القوات الامنية من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان لها تلقته ( المستقلة ) ان “صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر”.واضافت انه “تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة”.(النهاية)

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