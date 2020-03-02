داليا البحيري تكشف عن طلب خاص من عادل إمام

2020/03/02 | 03:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت الممثلة المصرية، داليا البحيري، عن كواليس مشهدها الشهير مع الفنان عادل إمام، في فيلم “السفارة في العمارة”، وماذا طلب منها قبل تصويره.وقالت في تصريحات لبرنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “النهار” المصرية، إن مشهد حمل عادل إمام لها على أكتافه، ضمن أحداث الفيلم، كان طويل المدة، وكانت تخشى كثيرا عليه وعلى […]

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