الريال يحسمُ «الكلاسيكو» ويستعيدُ الصدارة

2020/03/02 | 03:12 - المصدر: الصباح

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مدريد/ أ ف ب

حسم نادي ريال مدريد الاسباني مواجهة الكلاسيكو مع ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب، واستعاد منه الصدارة التي تنازل عنها الأسبوع الماضي، بالفوز عليه (2 – صفر) أمس الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الملكي بفوزه الأول على برشلونة في الدوري على ملعبه «سانتياغو برنابيو» الى الشابين البرازيلي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز اللذين سجلا الهدفين، الأول في الدقيقة 71 والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين فقط على دخوله.

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