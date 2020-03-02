كورونا تقتل السياحة الدينية في العراق

2020/03/02 | 03:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد أشهر من الاحتجاجات التي تخللها العنف والعقوبات الأمريكية ضد إيران، كانت السياحة الدينية في العراق تعاني تناقص للزائرين والسائحين، لكن الحالات الأولى لظهور فيروس كورونا قد وجهت الضربة الأخيرة لها.وذكرت قناة الخامسة الدولية في تقرير لها انه «في كربلاء قليل من يشتري المسابح والصور الدينية وغيرها من الهدايا الدينية التذكارية».وقال حيدر […]

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