بيكيه يكشف سبب خسارة برشلونة في الكلاسيكو

2020/03/02 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، على الهزيمة التي تعرض لها فريقه في مباراة الأمس أمام ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

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