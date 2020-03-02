شاهد : روبي تشعل حفل زفاف ابنة شيرين وجدي

2020/03/02 | 04:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /احتفلت الفنانة الغائبة عن الساحة الفنية المصرية شيرين وجدي بزواج ابنتها “نهلة” من زوجها السابق المعلق الرياضي مدحت شلبي، في أحد أكبر فنادق مصر.وتواجد في حفل الزفاف نخبة من المدعويين أبرزهم نجوم الفن وكرة القدم والمشاهير.ومن لائحة النجوم تواجدت الفنانة المصرية روبي، والفنان تامر حسني، بالإضافة للفنان الشعبي حسن شاكوش وآخرين.[…]

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