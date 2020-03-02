كيف يؤثر نظامك الغذائي على صحة عقلك؟

2020/03/02 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشير دراسات جديدة إلى أن الوجبات الغذائية الصحية قد يكون بعضها أفضل للصحة العقلية من غيرها، ففي مراجعة حديثة نشرت في علم النفس الجزيئي قام باحثون بتحليل 41 دراسة سعت إلى تحديد تأثير الأنظمة الغذائي المختلفة على الإكتئاب.وكان التحليل قد تناول مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية الصحية بما في ذلك النظام الغذائي لدول […]

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