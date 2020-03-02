ما فوائد الصوم المتقطع؟

2020/03/02 | 06:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف علماء في مجلة علمية راجعوا الأدلة الموجودة عن الصيام المتقطع إن لها فوائد صحية عديدة.وللصيام المتقطع عدة أشكال منها صيام يوم وترك يوم أو صيام 5:2 حيث يتم تناول وجبة واحدة تحتوي على 500 إلى 700 سعرة حرارية يومين من كل خمس أيام أو الأكل خلال فترة محددة على سبيل المثال ثماني […]

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