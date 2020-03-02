ستة أنواع للصداع.. وطرق علاجها في المنزل

2020/03/02 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رغم أن الصداع يمكن أن يؤثر بشدة على حياتك، إلا أنه نادرا ما يكون خطيرا أو يهدد الحياة، فمعظم الناس يتعافون بشكل جيد من الصداع في غضون 24 ساعة.ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من آلام الرأس ويمكن أن يساعد تشخيص السبب المحدد لصداعك في الحصول على العلاج المناسب.فيما يلي دليلك للأنواع […]

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