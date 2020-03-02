الجزائر تسجل حالتي إصابة بكورونا

2020/03/02 | 06:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، صباح الاثنين، أنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى 3 حالات.من جانب آخر، أعلنت جمهورية تشيكيا، الأحد، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى أشخاص زاروا شمال […]

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