2020/03/02 | 06:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة قوات وعد الله تنفي مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المناط لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 06:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة قوات وعد الله تنفي مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المناط لها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة قوات وعد الله تنفي مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المناط لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).