خلطة لتفتيح الجسم للعروس

2020/03/02 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تتبع العروس قبل زفافها روتيناً كاملاً للتخلص من كل مشكلات الجمال، وأهمها البقع الداكنة التي قد تهاجم الجسم في مناطق متفرقة مثل الإبط والكوع والركبة، ولأن الوقت السابق لحفل الزفاف يكون مكتظاً بالمهام، فالعروس بحاجة إلى روتين بسيط وفعال.إليك خلطات تفتيح جسم العروس بالكامل بحسب (سيدتي): خلطات تفتيح جسم العروس المكونات: […]

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