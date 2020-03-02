عادم إمام: عاوزيني أموت ليه؟

2020/03/02 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علق الفنان المصري، عادل إمام، على شائعات وفاته، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن حالته الصحية نافيا الأخبار المتداولة.وخلال تصريحات تليفزيونية، قال عادل إمام: “عادي جدا، برد عادي، عاوزني أموت ليه؟”.وأضاف الفنان المصري “أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى”، معلنا في […]

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