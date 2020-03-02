مكان بالطائرة يجنبك الإصابة بكورونا

2020/03/02 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال خبراء من جامعة إيموري الأميركية إن المكان الأكثر أماناً على متن طائرة لتجنب انتقال فيروس “كورونا” الجديد إليك من مسافر آخر مصاب، هو المقعد المجاور للنافذة.وبحسب (لبنان 24) نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد صمم الخبراء نموذجاً لحركة الركاب في الطائرة لإظهار كيف يمكن أن تنتشر الفيروسات، ووجدوا أن الأشخاص الذين […]

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