كاتبة سعودية تتهم قطر بصناعة كورونا

2020/03/02 | 06:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اتهمت كاتبة سعودية تدعى نورا المطيري، الحكومة القطرية، بصناعة تركيب فيروس “كورونا”، ونشره عبر العالم.المطيري في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، قالت: “أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز..وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”.وحول السبب الذي دفع قطر بزعمها لنشر “كورونا”، قالت المطيري، إن “الهدف […]

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